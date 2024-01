Kleine Roboter sind die Helden der gescheiterten Mondmission SLIM

LEV-1 und LEV-2 lauten die Namen zweier kleiner Roboter, die die japanische Mondlandemission SLIM doch noch Teilerfolge verbuchen ließen. Die Raumsonde SLIM war am 19. Jänner auf dem Mond gelandet, kam allerdings falsch herum, quasi auf dem Kopf stehend, auf der Oberfläche zum Liegen. Dadurch können die Solarmodule der Sonde nicht korrekt auf die Sonne ausgerichtet werden, was die Akkus des Raumfahrzeugs schnell entleerte. Kurz vor dem Aufsetzen lösten sich aber 2 kleine Roboter von SLIM . Sie konnten ihre Aufgaben mit Bravour erledigen .

Dieses Schema zeigt, wie sich LEV-1 und LEV-2 von SLIM loslösen und ihre eigenen Wege am Mond hopsen bzw. rollen sollten

LEV-2 ist noch kleiner und leichter als LEV-1. Der kugelförmige Roboter wurde durch eine Kooperation der JAXA mit der Universität Doshisha und dem Spielzeughersteller Takara Tomy entwickelt. Letzterer ist bekannt für seine Transformers-Spielfiguren . Der Roboter kann seine Kugelhälften auseinander spreizen und sie zu Rädern machen, mit denen er über die Mondoberfläche rollen kann. Eine ausfahrbare Kamera ist unter anderem für jene Aufnahme verantwortlich , die die falsch herum gelandete Raumsonde SLIM zeigt. Wie sich der Roboter fortbewegt, sieht man in folgendem Video ab Minute 35:00:

Lauschen nach Lebenszeichen

LEV-1 und LEV-2 waren nach der Landung von SLIM einige Stunden völlig autonom aktiv, bis ihre Energievorräte zur Neige gingen. LEV-1 hat Solarzellen eingebaut und könnte in Zukunft Signale senden. Die JAXA lauscht täglich nach neuen Lebenszeichen von dem Roboter. An der Landestelle wird jedoch Anfang Februar die Mondnacht beginnen. In dieser Zeit wird der kleine Roboter durch Temperaturen von minus 130 Grad Celsius auf eine harte Probe gestellt.