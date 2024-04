Klimawandel lässt Meteoriten in der Antarktis verschwinden

Wegen des Klimawandels versinken tausende Meteoriten im antarktischen Eis. Das erfordere schnelles Handeln, schrieb ein internationales Forschungsteam in einer am Montag im Fachblatt "Nature Climate Change" veröffentlichten Studie. "Meteoriten sind einzigartige Proben von extraterrestrischen Körpern, die entscheidende Informationen über den Ursprung und die Entwicklung unseres Sonnensystems liefern", schrieben die Schweizer Forscher*innen.

➤ Mehr lesen: Massiver Meteorit enthält bisher unentdeckte Mineralien

Hunderttausende Meteoriten in Antarktis vermutet

Die Brocken von Mond, Mars oder Asteroiden seien für die Planetenforschung von großer Bedeutung, so die Wissenschafter*innen um Harry Zekollari von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) und Veronica Tollenaar von der Universität Brüssel in Belgien in der Studie. Mehr als 60 Prozent aller auf der Erde gefundenen Meteoriten stammen aus der Antarktis. Jährlich werden dort rund 1.000 Exemplare gefunden. Schätzungen zufolge liegen rund 300.000 bis 850.000 Meteoriten unentdeckt auf dem antarktischen Eis.