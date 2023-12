Asteroiden-Probe: Rätsel um Brocken mit "blumenkohlartiger" Textur

Wie Space.com berichtet, erklärte Lauretta auf der Konferenz der American Geophysical Union : „Ich gehe fest davon aus, dass sich Kosmochemie -Gemeinschaft darauf stürzen wird“. Die Substanz sitze am äußeren Deckel der Probenkapsel und sei reich an Kohlenstoff und organischen Molekülen.

Außerdem befindet sich einiges an Material mit einer hellen Beschichtung in der Probe. Wie Nature berichtet, wurden die Proben unter einem Rastermikroskop untersucht. Dort habe sich gezeigt, dass die helle Schicht sehr brüchig ist, und einen dunklen Kern hatte. Die helle Oberfläche enthält Magnesium, Natrium und Phosphor .

Die Partikel seien dunkel und würden aus zentimeter- und millimetergroßen „ knotigen Brocken “ mit einer rauen, „blumenkohlartigen“ Textur bestehen. „Sie haften an allem, was sie berühren“.

NASA muss neue Schraubendreher bauen

Anders als geplant nahm Osiris-Rex zu viel Material von Bennu mit. Statt 60 Gramm lud die Sonde 70,3 Gramm ein. Zudem landeten Partikel im äußeren Deckel. Dort werden nochmal 30 bis 70 Gramm erwartet, die ebenfalls von Umwelteinflüssen geschützt sind.

Weil 2 der 35 Schrauben des Deckels aber kaputt sind, werden die Steinchen derzeit mit einer Pinzette durch eine Öffnung entnommen. Die NASA produziert aktuell neue Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu lösen.

Das bisher extrahierte Material wurde an das Reflectance Experiment Laboratory (RELAB) in Rhode Island, USA, und an das Natural History Museum in London geschickt. Dort werden zunächst Spektralanalysen durchgeführt werden.