Kondensstreifen erwärmen Klima: Was man dagegen tun kann

Wasserdampf

Wasserdampf ist in der Höhe, in der Flugzeuge unterwegs sind, ein ärgeres Treibhausgas, als das oftmals kritisierte CO2. Die Cirren reflektieren einerseits die Sonnenstrahlen in den Weltraum und kühlen; andererseits verringern sie die Wärmeabstrahlung der Erde.

Damit wird das Klima erwärmt, wie Sausen erklärt, weil der erwärmende Effekt dominiere. Der Wasserdampf kommt aus der Höhe, in der Flugzeuge meist unterwegs sind, nicht so schnell auf die Erde runter und verhindert, dass Infrarotstrahlung ins Weltall entweicht.

Die Kondensstreifen alleine tragen etwa zu 50 Prozent zur Erderwärmung bei die von der Luftfahrt erzeugt wird. „Bisher konnten wir dazu immer nur Schätzungen machen“, erzählt Sausen. „Doch wir haben eine neue Metrik entwickelt, mit der auch diese Effekte gemessen werden können.“

Neue Messmethode

Gemessen wurde dabei der effektive Strahlungsantrieb (EFR). Diese stellt die Zunahme oder Abnahme des Gleichgewichts zwischen der von der Sonne kommenden Energie und der von der Erde emittierenden Energie dar. „Der Strahlungsantrieb berücksichtigt eine Reihe von Effekten, die auf großen Skalen in der Atmosphäre ablaufen“, sagt Sausen. „Er gilt als gute Vorhersage für die zu erwartende Klimaänderung.“

Damit konnten erstmals auch die Auswirkungen der Kondensstreifen und Rußteilchen gemessen werden. Neben den Kondensstreifen sind auch die von Flugzeugen ausgestoßenen Rußteilchen schädlich fürs Klima. Die Wassermoleküle lagern sich daran ab. In der Höhe, in der geflogen wird, befindet sich zudem die Tropopause, eine Grenzfläche der Erdatmosphäre. Diese ist durch eine deutliche Änderung im Temperaturverlauf charakterisiert. „Kondensstreifen-Cirren bilden sich dann, wenn es hinreichend feucht ist“, sagt Sausen. Nur bei einem „stabilen Hoch“ sieht man keine Zirren, weil es zu trocken sei. Mit der Studie wollten die Forscher vor allem den „aktuellen Erkenntnisstand“ dokumentieren.

Was tun?

Es gibt zahlreiche Maßnahmen, mit denen man die Luftfahrt klimafreundlicher machen kann, damit diese Branche weniger zur Erderwärmung beiträgt. Robert Sausen spricht auch eine Reihe von Maßnahmen an, die den Erderwärmungseffekt verringern können. „Das einfachste ist: Einfach weniger fliegen“, so Sausen.

Doch, abseits dieser eher politischen Lösung gibt es auch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten: „Weniger CO2 emittieren, in dem man den Treibstoffverbrauch reduziert“, sei eine Möglichkeit. „Durch die aerodynamische Effizienz der Flugzeuge ist das bereits deutlich besser geworden als noch in den 1980er-Jahren“, so der Experte. Auch, dass die Sitze enger zusammengerückt sind, habe beispielsweise bereits dazu beigetragen, den Effekt zu reduzieren – wenn diese Lösung auch bei Passagieren oft unbeliebt ist.

Bio-Treibstoff

Zudem führe der Trend weg vom fossilen Treibstoff hin Richtung Bio-Treibstoff. „Dadurch wird auch weniger Ruß erzeugt und damit wird der Strahlungsantrieb geringer“, sagt Sausen. „Die Treibstoffe kann man leicht einführen, sie sind kerosinähnlich und man muss die Flugzeuge nicht allzu stark umbauen und kann das daher in kurzen Zeitskalen machen“, so der Experte. Von Boeing gibt es mit Sugar Freeze beispielsweise bereits ein Konzept eines Flugzeuges, das mit Biotreibstoff unterwegs sein könnte.