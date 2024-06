Nach Russlands Ausstieg soll ICARUS wieder Tiere tracken

Durch die Beobachtung von bis zu 200.000 Tieren vom All aus will man u. a. mehr über die Verbreitung von Krankheiten erfahren.

Die Idee für das riesige Forschungsprojekt ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space) hatten Forschende bereits Anfang der 2000er-Jahre. Der Deutsche Martin Wikelski wollte Weltraumtechnologie nutzen, um Tiere und ihr Verhalten in der Natur besser zu verstehen. So soll etwa das Migrationsmuster von Zugvögeln besser verstanden werden und wie sich Infektionskrankheiten durch Tiere global verbreiten.

➤ Mehr lesen: Weltraum-System Icarus zur Tierbeobachtung startet zur ISS

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Daraus könnte sogar ein weltweites Frühwarnsystem für Epidemien entstehen, hoffen nun die Forschenden. Die Vorbereitungen für das Projekt startete das deutsche Max-Planck-Institut zusammen mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos.

2018 wurde dann ein spezieller Empfänger am russischen Teil der Internationalen Raumstation ISS befestigt. Dieser sammelte Geodaten von Sendern, die Tieren angelegt wurden.