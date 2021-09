Künstliche Intelligenz für griffige Radwege

futurezone: Das Mobilitätsverhalten vieler Menschen hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert. Radfahren wurde z.B. beliebter. Wird das so bleiben? Anna Huditz: Radfahren wurde auch schon vor der Pandemie beliebter, weil mehr Platz dafür da ist. Das ist eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Wir arbeiten auch ganz intensiv an der Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen.

Menschen bewegen sich heute mehr denn je. Die Verkehrsinfrastruktur ist dadurch vor eine große Herausforderung gestellt. Straßen, Schienen, Rad- und Fußgängerwege sollen gleichzeitg allen Belastungen gewachsen, möglichst langlebig und sicher sein. Wir haben mit Anna Huditz , der Leiterin der Competence Unit Transportation Infrastructure Technologies am AIT Austrian Institute of Technology darüber gesprochen.

Wie wird sich der Autoverkehr entwickeln? Der private Autobesitz ist ja zuletzt wieder beliebter geworden.

Das Verreisen mit dem Auto ist die einzige Mobilitätsform, die derzeit für viele in Frage kommt. Ist die Krise einmal vorbei, werden Menschen Reisen unternehmen wie zuvor auch. Das wird sich dann automatisch wieder weg vom Auto bewegen.

Der Klimawandel ist ein Problem, das die Menschheit länger begleiten wird. Welche Rolle spielt da die Verkehrsinfrastruktur?

Das Versiegeln von Flächen hat einen riesigen CO2-Fußabdruck, etwa durch die Herstellung von ressourcenintensiven Baustoffen. In Zukunft wird sich der Bausektor weg vom Neubau, hin zum Sanieren und Revitalisieren, zur Instandhaltung vorhandener Verkehrsinfrastruktur bewegen. Es werden neue Baumaterialien genutzt werden und künstliche Intelligenz, um Lebenszyklen besser auszunutzen. Und es wird ein Umdenken geben, weg vom Billigsten hin zu umweltverträglicheren Lösungen. Im Hochbau passiert das schon stark.

Wie setzt man so ein Umdenken durch?

Das muss stark von den Auftraggeber*innen ausgehen. Gerade bei großen Projekten liegt das meist in öffentlicher Hand. In den Ausschreibungskriterien muss dann etwa verankert werden, dass der Bestbieter den Zuschlag bekommt, nicht der Billigstbieter. In diesen Bestbieterkriterien muss auch Nachhaltigkeit bewertet werden. Höhere Preise werden ja am Ende durch Einsparungen an anderer Stelle und einen Beitrag zu den Klimazielen wieder wettgemacht.