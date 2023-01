Wie VR-Brillen Lust auf das Alpenland machen sollen

Der renommierte Schweizer Künstler HR Giger war insbesondere für seine anfänglichen Airbrush-Bilder bekannt, in denen er menschliche Körper mit Maschinen verschmelzen ließ. Seinen „biomechanischen“ Kunststil ließ er aber nicht nur in seinen Zeichnungen und Gemälden, sondern auch in seinen Skulpturen einfließen. Eines seiner bekanntesten Werke ist das „Alien“-Monster aus der gleichnamigen Filmreihe.

Ein Traum HR Gigers war, in seinem eigenen Museum in Gruyéres in der Schweiz eine Art Geisterzug zu schaffen, um so Gäste durch seine Kunstwelt zu führen. Mit seinem Tod im Jahr 2014 endete das Vorhaben.

Virtuelle Zugfahrt

Nun hat der New Yorker Künstler Robert Morris, der sich insbesondere mit 3D-Druck, visuellen Spezialeffekten und Virtual Reality (VR) einen Namen gemacht hat, dieses Projekt realisiert. Dabei hat er die Fahrt mit der Geisterbahn in HR Gigers Museum möglichst detailgetreu in die virtuelle Welt verlagert.

Um das Projekt zu verwirklichen, hat er sich der Notizen und Zeichnungen HR Gigers bedient, die er noch vor seinem Tod angefertigt hatte. Fans gelangen mit einer Virtual-Reality-Brille wie die Meta Quest 2 über Morris’ Website vr.mechanicalwhispers.com zur Welt und können sich erste Skulpturen ansehen. Den virtuellen Museumsraum kann man aber auch ohne VR-Brille betreten. Die finale Version wird aber erst noch gebaut.