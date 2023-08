Aus für legendäres Arecibo-Observatorium

Nach dem Einsturz des berühmten Radioteleskops Arecibo vor 2 Jahren ist dem Observatorium nun die Finanzierung ausgegangen, berichtet nature. Die symbolträchtige Forschungseinrichtung hatte seither einen Umbau zum wissenschaftlichen Bildungszentrum angestrebt. Die Pandemie und Naturkatastrophen setzten der in Puerto Rico gelegenen Einrichtung schwer zu.

Bereits 2022 hatte die US National Science Foundation (NSF) bestätigt, das beschädigte Teleskop nicht wieder aufzubauen. Stattdessen sollte das Budget des Observatorium in modernere Einrichtungen fließen. Geplant war, es zum Arecibo Center for STEM Education and Research (ACSER) umzubauen.