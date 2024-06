Dieser Lego-Stein wurde aus 4,5 Milliarden alten Meteoritenstaub gemacht

3D-gedruckte Bausteine könnten für eine Mondbasis verwendet werden. Prototypen kann man in europäischen Lego-Stores sehen.

Die ESA arbeitet seit Jahren an Methoden, Baustoffe für Mondkolonien zu entwickeln, die im Rahmen der NASA-Mission "Artemis" geplant sind. Insbesondere mit dem Mondgestein Regolith wird experimentiert. Damit könnten Gebäude auf dem Erdtrabanten direkt dort hergestellt werden.

Legobauen ist kinderleicht. Wieso sollten die Klemmbausteine also nicht als Vorlage für tatsächliche Bauprojekte dienen? Das haben sich die Forscherinnen bei der Europäischen Weltraumagentur ESA überlegt. Das Ergebnis sind Lego-artige Blöcke aus dem 3D-Drucker , aus denen zukünftig Bauten auf dem Mond entstehen könnten.

Der gewählte Meteorit wurde 2000 in Nordwestafrika gefunden und enthält kleine Metallpartikel und Chrondren . Dabei handelt es sich um Gesteinskügelchen, die in einer feinkörnigen Grundmasse eingeschlossen sind.

Die Lego-Bausteine klingen zwar wie eine Marketing-Aktion, sind aber ein ernsthafter Versuch, verschiedene Bautechniken zu erproben. Die Blöcke können wie richtiges Lego ineinandergesteckt werden. „Obwohl die Steine vielleicht etwas rauer aussehen als gewöhnlich, bleibt die Haftkraft erhalten. Das erlaubt uns, damit herumzuspielen und unsere Designs zu erproben“, so Cowley.

„Niemand hat bisher ein Gebäude auf dem Mond errichtet. Deswegen müssen wir nicht nur ermitteln, wie wir sie bauen können, sondern auch aus was , denn wir können das Material nicht mitbringen“, erklärt ESA-Wissenschaftler Aidan Cowley in einem Statement .

Zwischen 24. Juni und 20. September 2024 wird jeweils ein Stein in Lego-Stores in Europa, Australien und Nordamerika. Folgende Städte in Europa zeigen die Steine:

München Zentrum, Deutschland

Zentrum, Deutschland Köln , Deutschland

, Deutschland Kopenhagen , Dänemark

, Dänemark Billund , Dänemark

, Dänemark Barcelona , Spanien

, Spanien Paris , Frankreich

, Frankreich Amsterdam , Niederlande

, Niederlande London (Leicester Square), England

Die Idee, Klemmbausteine zum Bauen echter Gebäude zu verwenden, könnte auch auf der Erde die Zukunft des Bauens sein. Eine Baufirma startet derzeit mit einem ähnlichen Konzept durch, um günstigeren, nachhaltigeren und schnelleren Hausbau zu ermöglichen.

