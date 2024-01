"Leiser" Überschalljet soll nächste Woche präsentiert werden

Bei X-59 Quesst soll sich der Überschallknall mehr so anhören, als würde man eine Autotür zuwerfen.

NASA und Lockheed Martin entwickeln schon seit einigen Jahren ein Flugzeug, das im Vergleich mit anderen Überschalljets ein vergleichsweise leises Durchbrechen der Schallmauer ermöglicht. Die X-59 Quesst (Quiet SuperSonic Technology) soll nun in der kommenden Woche offiziell präsentiert werden. Gesehen hat man das Flugzeug in der Vergangenheit bereits, für die Präsentation wird es aber in einem neuen Anstrich erscheinen.

NASA wirbt für "Watch Parties"

Wie Space.com berichtet, macht die NASA ein großes Event aus der Vorstellung. Am Freitag, 12. Jänner, um 22:00 mitteleuropäischer Zeit, wird das Flugzeug enthüllt. Das Ereignis wird per Livestream übertragen, die NASA wirbt sogar dafür, "Watch Parties" zu veranstalten und bietet dafür Materialien wie ausdruckbare Einladungskarten an.