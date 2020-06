Livestream: SpaceX schießt 60 neue Starlink-Satelliten ins All

SpaceX schießt heute Nacht die nächsten 60 Starlink-Satelliten ins All. Startplatz ist das Space Launch Complex 40 auf dem Gelände der Cape Canaveral Air Force Station in Florida, USA. Startzeit ist heute Nacht um 03:25 Uhr mitteleuropäische Zeit. Die Satelliten werden wie gewohnt von einer Falcon-9-Rakete ins All befördert.

Der Launch kann auf Space.com sowie auf der Launch-Webseite oder auf dem YouTube-Channel von SpaceX live mitverfolgt werden.