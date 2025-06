Werkzeug der TU Wien soll automatisch Fehler in Software finden

Am Krankenhaus Dornbirn mussten nicht dringende Operationen verschoben werden. Am Flughafen Wien fielen die Check-in-Systeme einzelner Airlines aus, sodass die Boardingprozesse manuell abgewickelt werden mussten. Auch international kam es an zahlreichen Flughäfen zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr.

Der 19. Juli des vergangenen Jahres ging als jener Tag in die Geschichte ein, der den IT-Ausfall von Crowdstrike markiert. Damals fielen weltweit Millionen von Computern aus. Der Grund dafür war ein fehlerhaftes Update der Antivirensoftware Crowdstrike.

LEARN gegen Lücken

Wenn es nach Laura Kovacs geht, soll so etwas nicht mehr passieren. Sie ist Professorin an der TU Wien und möchte mit ihrer Forschung zu Logik-basierten Methoden solche Ausfälle in Zukunft verhindern. Mit ihrem Team arbeitet sie am Projekt LEARN. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, bzw. eine webbasierte Plattform, die automatisch Fehler in Software finden soll.

Um das Werkzeug verwenden zu können, muss man kein Profi sein. Denn Kovacs und ihr Team haben daran gearbeitet, die Einstiegshürden so gering wie möglich zu halten. LEARN könne in 2 Schritten genutzt werden kann: „Erstens werden Softwareeigenschaften in logische Formeln übersetzt. Zweitens kann LEARN verwendet werden, um sicherzustellen, dass die jeweilige Software sicher ist. LEARN automatisiert diese beiden Schritte“, sagt Kovacs.

