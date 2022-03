Mission verlängert: Mars-Helikopter fliegt weiter

21 Flüge hat Ingenuity seit vergangenen April am Roten Planeten absolviert. Mindestens bis September soll der Mars-Helikopter nun weiterfliegen, teilte die NASA am Dienstag mit. In den nächsten Monaten wird Ingenuity den Mars-Rover Perseverance dabei unterstützen, das Flussdelta des Jezero Kraters zu erkunden.

Vor einem Jahr habe man nicht einmal gewusst, ob ein Flug auf dem Mars überhaupt möglich sei, jetzt breche der Helikopter bereits auf seine zweite Wissenschaftsmission auf, wird NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen in der NASA-Mitteilung zitiert.