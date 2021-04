Mars-Helikopter schickt erstes Farbfoto zur Erde

Für das, was in den kommenden Tagen wenige Meter über der Mars-Oberfläche passieren soll, zieht die US-Raumfahrtbehörde NASA einen historischen Vergleich. Am 17. Dezember 1903 hoben die Brüder Wright in North Carolina zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit einem motorisierten Flugzeug ab.

12 Sekunden war die Maschine in der Luft - 36 Meter, die in die Geschichte eingingen. Nun steht der Erstflug auf einem anderen Planeten in unserem Sonnensystem bevor.