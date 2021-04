SpaceX-Crew muss Raumschiff auf ISS umparken

Auf der Internationalen Raumstation ISS findet am Montag eine weitere Premiere statt. Sie wird live übertragen.

Am Ostermontag kommt es auf der Internationalen Raumstation zu einem spannenden Manöver. Das SpaceX-Raumschiff Crew Dragon Resilience, das die vierköpfige Crew im November zur ISS brachte und damit Geschichte schrieb, muss umgeparkt werden. Es soll Platz für ein neues Raumschiff machen, das Ende April weitere Astronaut*innen zur ISS bringt. Zudem wird die Andockstelle auch für die Anlieferung von Solarpanelen im Sommer gebraucht.

Manöver wird live übertragen

Das Umparken soll am Montag, 5. April, exakt um 12:29 mitteleuropäischer Zeit starten und etwa 45 Minuten dauern. Die NASA wird das Manöver ab 12:00 Uhr in einem Livestream übertragen. Geplant ist, dass die vierköpfige Crew das Umparken direkt in der Kapsel überwacht. Sollte wider Erwarten etwas bei den großteils automatisierten Prozessen schiefgehen, könnten die vier Astronaut*innen eingreifen.