Ex-Präsident Obama kritisiert Elon Musk scharf

"Aber wenn ich höre, wie einige von ihnen über Pläne zur Besiedelung des Mars sprechen, weil die Bedingungen auf der Erde sich so verschlechtern könnten, dass sie unbewohnbar wird, dann schaue ich sie nach dem Motto an: 'Wovon reden Sie?'" sagte Obama.

Wir sollten besser mehr zum Schutz der Erde unternehmen als uns mit einer Besiedelung des Mars zu befassen, sagte der ehemalige US-Präsident Barack Obama bei einer Konferenz zu erneuerbaren Energien in Paris .

Elon Musk und Barack Obama im April 2010 in Cape Canaveral in Florida

"Wir wurden für diesen Ort geschaffen, und wir sollten diesen Ort so bewahren , dass er bewohnbar bleibt", sagte Obama. Mit seinen Aussagen und seiner harschen Kritik zielte der frühere Präsident unmissverständlich auf den umstrittenen Milliardär und SpaceX-CEO Elon Musk ab, der eben an Raketen zur Besiedelung des Mars arbeitet.

Obama und der Mars

Als Obama vor 13 Jahren das Kennedy Space Center der NASA in Florida besuchte, klangen seine Worte noch etwas anders. Damals noch als US-Präsident stimmte er die Raumfahrtagentur und die US-Bevölkerung darauf ein, in den 2030er-Jahren erstmals Menschen zum Mars zu schicken. (in dem YouTube-Video ab 00:21:25)

Allerdings sprach Obama damals nicht von einer Besiedelung des Roten Planeten als Plan B zur Erde. In seiner damaligen Ansprache ging es ihm mehr um die Erforschung des Weltalls und erste bemannte Missionen in den Deep-Space. Und außerdem wäre es auch keine Schande, wenn man nach 13 Jahren zu anderen Ansichten kommt und Dinge anders einschätzt als zuvor.

