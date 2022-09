Meteor oder Weltraumschrott: Riesige Feuerkugel über Schottland

Videos und Fotos zeigen die Feuerkugel am Nachthimmel über Schottland und Nordirland.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde über Schottland und Nordirland ein riesiger Feuerball gesichtet. Das helle Objekt war ungefähr 20 Sekunden lang am Nachthimmel zu sehen. Hunderte Menschen in Großbritannien meldeten ihre Beobachtung dem Citizen Science Projekt UK Meteor Network (UKMON). Bis 21 Uhr gingen dort mehr als 200 Meldungen ein.

Viele filmten die Beobachtung des "Meteors" mit ihren Handys und teilten die Bilder online: