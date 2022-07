Meteor löst Überschallknall aus

Das bestätigten rund 200 Augenzeug*innen . "Mehrere Personen in der Nähe der Flugbahn berichteten, dass sie einen verzögerten Überschallknall vernommen haben, was darauf hindeutet, dass Meteorite aus diesem Feuerball bis zum Boden gelangt sein könnten", schrieb die AMS. Ein Video zeigt den besagten Himmelskörper:

So groß wie ein Kleinwagen

Feuerbälle oder -kugeln sind besonders helle Meteore. „Der Grund für ihre Helligkeit ist die extreme Geschwindigkeit, mit der diese Objekte auf die Atmosphäre treffen“, erklärt die AMS. „Selbst die langsamsten Meteore bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen pro Sekunde, was viel schneller ist als jeder Schuss aus einer Feuerwaffe.“ 10 Meilen pro Sekunde entsprechen rund 58.000 Kilometer pro Stunde.

Feuerbälle können in manchen Fällen sogar bis auf die Erdoberfläche gelangen. Die AMS schätzt, dass jener, der vergangene Woche über Texas beobachtet wurde, so groß wie ein Kleinwagen gewesen sein dürfte, bevor er in die Erdatmosphäre eintrat. Laut den Computermodellen der AMS sei er wenige Kilometer westlich der texanischen Stadt Austin verglüht. Bisher gibt es allerdings keine Berichte über die Entdeckung von Meteoriten auf dem Boden.

Meteoritenschauer in kommenden Wochen

Feuerbälle sind keine Seltenheit. Jeden Tag treten in die Erdatmosphäre mehrere Tausend Meteore von der Größe einer Feuerkugel ein. Die überwiegende Mehrheit verglüht jedoch über Ozeanen und dünn besiedelten Regionen oder ist bei Tag nicht zu sehen.

Wer Meteore oder gar Feuerbälle beobachten möchte, der hat in den kommenden Wochen allerdings die besten Chancen. Denn im August erreichen einige größere Meteoritenschauer ihren Höhepunkt – darunter beispielsweise die Perseiden, die alljährlich über den Himmel ziehen.