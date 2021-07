Dieses Bild der Milchstraße wurde mit einem iPhone gemacht

ProRAW-Feature sorgt für atemberaubende Bilder

Zudem sorgt das Apple ProRAW-Format für das iPhone 12 Pro und Pro Max für die außergewöhnlich scharfen Aufnahmen. Bei diesem Feature werden die Informationen des unkomprimierten RAW-Formats mit der Bildverarbeitung des Handy miteinander verbunden. Dank ProRAW seien 12-bit-DNG möglich.

Kerss habe das Bild aus Zeitgründen nicht weiter bearbeitet. Der Astronom hat unlängst das Buch "You Can Explore The Universe" herausgebracht, mit dem er Kinder für den Weltraum begeistern will, wie DigitalTrends berichtet.