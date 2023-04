Mysteriöses Mineral nach Blitzeinschlag gefunden

Ein Blitz, der einen Baum an der Westküste Floridas traf, hat die Bildung eines neuen Phosphormaterials begünstigt, das man auf der Erde bisher noch nicht gesehen hat. Das Mineral, das Calciumphosphit sehr ähnlich ist, wurde zum ersten Mal in fester Form entdeckt – eingeschlossen in einem Metallklumpen, auch „Fulgurit“ genannt. Dieses könnte ein Mitglied einer neuen Mineralgruppe darstellen.

Der Klumpen wurde durch die Reaktion des heißen Blitzes mit dem Sand gebildet.

"Nirgendwo gesehen"

Fulgurite treten häufig auf, wenn ein Blitz auf bestimmte Arten von Sand, Kieselsäure und Gestein trifft. In dieser Struktur sind sie aber neu. „Wir haben noch nie gesehen, dass dieses Material natürlich auf der Erde vorkommt – Minerale, die ihm ähnlich sind, können in Meteoriten und im Weltraum gefunden werden, aber genau dieses Material haben wir nirgendwo gesehen“, so der Geowissenschaftler Matthew Pasek von der University of South Florida.