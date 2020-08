Miterfinder der Computermaus gestorben

Einer der Pioniere des modernen Computer-Interfaces ist nicht mehr. William "Bill" English, der als Miterfinder der Computermaus gilt, verstarb Ende Juli im US-Bundesstaat Kalifornien an Atemstillstand, berichtet die New York Times.

Gemeinsam mit dem 2013 verstorbenen Douglas Englebart entwickelte English am Stanford Research Institute die erste Computermaus, die 1968 präsentiert wurde. Die Demonstration, bei der auch andere bahnbrechende Entwicklungen, etwa eine grafische Benutzeroberfläche, Online-Textbearbeitung, Videoanrufe und Hypertext-Links gezeigt wurden, ging als "Mother Of All Demos" in die Computergeschichte ein.