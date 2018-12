Mittlerweile 40 Jahre alt: Frage nach Sicherheit der ISS-Raumanzüge

Aktueller Außeneinsatz

Am Dienstag schwebten die zwei Kosmonauten Oleg Kononenko und Sergej Prokopjew mit den hochmodernen Anzügen im All. Ihr vierter beziehungsweise zweiter Einsatz stellte die Russen vor eine große Herausforderung: Sie untersuchten das winzige Leck an einer Raumkapsel, das im August einen leichten Druckabfall ausgelöst hatte. Nach acht Stunden kehrten sie mit Fotos, Videos und Proben zurück, auf der Erde untersucht werden sollen. Mit der beschädigten Kapsel, die als flugsicher eingestuft wurde, sollen der deutsche Astronaut Alexander Gerst und zwei Kollegen in etwa einer Woche zur Erde zurückkehren.