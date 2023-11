Mysteriöse Mondwirbel geben Forschern Rätsel auf

Weirich konnte dies auch bei einem weiteren Swirl, genannt Reiner Gamma , beobachten. "Das mit der Topographie könnte nur ein Zufall sein, aber dass dies in 2 weit voneinander entfernten Swirlregionen zu beobachten ist, ist schon schwieriger zu ignorieren", so Weirich.

"Herkömmliche Theorien besagen, dass die Topografie keinen Einfluss auf die Lage oder Form des Wirbels hat", so Weirich. Im Jahr 2022 nutzten Wissenschaftler*innen jedoch Daten des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA, um einen bestimmten Mondwirbel in der Region Mare Ingenii zu untersuchen. Dabei stellten sie fest, dass die hellen Bereiche im Durchschnitt einige Meter tiefer lagen als die dunklen Bereiche des Wirbels.

Mögliche Erklärungen

Warum treten die Swirls also vor allem in tiefer gelegenen Regionen auf? Eine mögliche Erklärung ist Mondstaub. Heller Mondstaub könnte in die Mulden und Täler der Mondoberfläche transportiert werden - etwa durch statische Elektrizität, schreiben die Forschenden in ihrer Studie, und so die Wirbel erzeugen.

Gesichert ist dies allerdings nicht. Weirich und sein Team wollen die seltsamen Wirbel daher in Zukunft noch genauer unter die Lupe nehmen.