Mysteriöse Radioringe im All fotografiert

2019 beobachteten Astronom*innen der Western Sidney University in Australien 4 geheimnisvolle Objekte im All, wie die futurezone berichtete. Nun kamen sie der Lösung des Rätsels um die „Odd Radio Circles“ (ORC), wie die Forscher*innen die Himmelskörper tauften, einen Schritt näher. In einer Studie konnten sie feststellen, dass es sich bei den Ringen mit hoher Wahrscheinlichkeit um Explosionen in weit entfernten Galaxien handelt.

Beobachtung nur mit Radioteleskop möglich

Aber der Reihe nach. Weshalb hatten die Ringe die Wissenschaftler*innen so verblüfft? Alle 4 ORCs erscheinen ausschließlich in Radiowellen, scheinen also in Röntgenteleskopen, wie dem Chandra-Teleskop der NASA oder Infrarotteleskopen, wie dem James Webb, nicht auf.

Die Wissenschaftler*innen beobachteten die Ringe daher mit dem ASKAP-Teleskop, betrieben von einem australischen Observatorium. Mit diesem können die ORCs eingefangen werden. In der neuen Studie setzen die Forscher*innen nun auf das südafrikanische MeerKAT-Radioteleskop, mit dem die bisher höchstauflösendsten Bilder eines ORC aufgenommen werden konnten. "Sie zeigen uns die Struktur in ORC1, von der wir vorher nichts wussten", sagt der leitender Forscher Ray Norris in einem Statement.