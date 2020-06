Mysteriöser blauer Feuerball über Australien gesichtet

In der Nacht auf Dienstag wurde am Himmel über dem Westen Australiens, in der Region Pilbara, ein blau leuchtendes Objekt entdeckt, das in gerader Linie über den Himmel zog. Wer dabei an einen Meteoriten denkt, liegt wahrscheinlich nicht so falsch, allerdings dauerte der Flug des Objekts ungewöhnlich lange. Astronomen ist deshalb noch unklar, um was genau es sich handelte, berichtet ABC. In der Bevölkerung rief das Phänomen jedenfalls großes Staunen hervor. Zahlreiche Bilder und Videos von dem Ereignis wurden online gestellt.