Mysteriöser "Planet 9" könnte aus Sonnensystem "entkommen" sein

Eine kürzlich veröffentlichte Studie im Fachmagazin Nature liefert - indirekt - Hinweise darauf, dass unser Sonnensystem bei seiner Entstehung einen 9. Planeten gehabt haben könnte. Der „verlorene Planet“ könnte demnach ein Gasriese gewesen sein, wie sie im äußeren Sonnensystem vorkommen. Diese Theorie würde viel zur Erklärung beitragen, warum unser Sonnensystem heute so aussieht, wie es aussieht, wie Salon.com berichtet.

Das Team, das die Studie verfasste, führte etwa 14.000 Simulationen durch, um herauszufinden, wie das Sonnensystem zu seiner Form, die wir kennen, gekommen ist. Die Simulationen deuten darauf hin, dass es eine Instabilität in den Umlaufbahnen der Riesenplaneten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und möglicherweise „Planet 9“ gegeben hat. Die Planeten wären ursprünglich viel näher an der frühen Form der Sonne (dem Protostern) gewesen, noch bevor auf ihr starke Fusionsreaktionen ausgelöst wurden. Als jene dann entstanden, wurde Gas und Staub nach außen geschleudert – gleichzeitig mit den Planeten. Das hätte „Planet 9“ aus unserem Sonnensystem schleudern können.

Die Wissenschaftler vermuten, dass diese Vorgänge schnelle und chaotische Veränderungen in der Umlaufbahn der Planeten ausgelöst hat. Seth Jacobson von der Michigan State University, der an der Studie beteiligt war, nennt das eine „universelle Quelle planetarer Instabilität in der Galaxie“. Die Instabilität müsste demnach viel früher stattgefunden haben, als im Nizza-Modell von 2005 angenommen. In jenem wird ebenfalls versucht, die Migration der Planeten bzw. die Entstehung von Umlaufbahnen zu erklären.

Debatte um Existenz von „Planet 9“

Die neuen Simulationen sind kein endgültiger Beweis für die Existenz eines 9. Planeten. Sie konnten aber zeigen, dass das Endergebnis ähnlich ist - egal ob man mit 4 oder 5 Gasriesen beginnt. Im Paper selbst wollten die Forscher bewusst nicht konkret auf die Existenz von dem 9. Planeten eingehen, weil das Thema so kontrovers sei. „Aber wir reden gerne mit der Öffentlichkeit darüber“, so Jacobson laut SciTechDaily.

Wissenschaftler*innen rätseln bereits lange über eine mögliche Existenz eines 9. Planeten am äußeren Rande unseres Sonnensystems. Während manche Studien von einem derartigen Planeten hinter dem Kuipergürtel ausgehen, gibt es auch Gegenstimmen. Andere Wissenschaftler*innen sagen, dass es wohl keine Evidenz für die Existenz des Planeten 9 gibt. Die Forscher*innen wollten zwar nicht ausschließen, dass der Planet 9 nicht doch existiert, aber sie gehen davon aus, dass es wesentlich unwahrscheinlicher ist, als die Forschungen bisher ergeben habe.