Mysterium rund um Bigfoot und Nessie scheint geklärt

Das Monster von Loch Ness und auch Bigfoot - manche Kreaturen geben selbst Wissenschaftler*innen Rätsel auf. Der Physiker und begeisterte "Kryptozoologe" Floe Foxon untersuchte die mystischen Tiere nun aus einer statistischen Perspektive.

Die Kryptozoologie befasst sich mit der Existenz von Tieren, für die es nur schwache oder zweifelhafte Belege gibt. "Aus Spaß" stellte Foxon nun Berechnungen an, die die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim Monster von Loch Ness oder Bigfoot um andere Tiere handelt, mathematisch darlegt.

Loch Ness ist voller Aale

Bei Nessie berechnete der Wissenschaftler etwa die Wahrscheinlichkeit der Existenz eines 6 Meter langen europäischen Aals, der sich im Loch Ness tummeln könnte. Diese lag jedoch "im Wesentlichen bei Null", wie er in der Studie "If it’s real, could it be an eel?" ausführte. Sollte das Monster von Loch Ness ein Aal sein, so müsste der wesentlich kleiner als 6 Meter sein.