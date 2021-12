NASA ließ Theologen über möglichen Fund von Aliens beraten

Zwei Dutzend Theolog*innen nahmen an einem von der NASA mitfinanzierten Programm teil, um zu untersuchen, wie Religionen auf den Fund von außerirdischem Leben reagieren würden. Das wurde nun bekannt, weil ein Teilnehmer gegenüber der britischen Times (Paywall) ein Interview gab, von dem The Hill berichtet.

Andrew Davison von der University of Cambridge sagte, dass er von 2016 bis 2017 einer Gruppe von 24 Theolog*innen am Center for Theological Inquiry der Princeton University (CTI) angehörte, die sich mit dem Thema befassten. Die NASA bestätigte gegenüber The Hill, dass finanzielle Mittel für das Programm im Rahmen einer Spende an das CTI geflossen sind. Die Weltraumbehörde war allerdings nicht in der Auswahl der Theolog*innen involviert. Abgeschlossen wurden die Untersuchungen 2017.

Die Religionswissenschaftler*innen haben dabei untersucht, wie die großen Religionen der Welt darauf reagieren würden, wenn sie auf die Existenz von Außerirdischen aufmerksam gemacht würden. Davidson konzentriert sich in seiner eigenen Arbeit auf die Verbindung zwischen Astrobiologie und christlicher Theologie.

Vorausdenken

Laut dem Theologen würden sich viele Menschen beim Fund außerirdischen Lebens an Vertreter*innen ihrer Religion wenden, um Orientierung zu bekommen. In seinem Buch “Astrobiology and Christian Doctrine” schreibt er: „Die Entdeckung [von außerirdischem Leben] könnte in einem Jahrzehnt, erst in Jahrhunderten oder vielleicht auch nie erfolgen, aber wenn es geschieht, wird es nützlich sein, die Auswirkungen im Voraus zu überdenken“

Die zentrale Frage der christlichen Lehre sei für Davidson, wie man theologisch mit der Menschwerdung Gottes umgehe. Also ob man beim Fund außerirdischen Lebens von mehreren Inkarnationen, oder nach wie vor nur von der einen Jesusgeschichte ausgehe. Ein Fund hätte außerdem auch Auswirkungen auf die Deutungen der Schöpfung.

Laut Davidson haben sich bereits viele Arbeiten der vergangenen 150 Jahre mit dem Zusammenhang zwischen Astrobiologie und Theologie befasst. Man dürfe nicht den Fehler machen, in diesem Zusammenhang nur alte Schriften zu beachten.