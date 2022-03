NASA investiert in neuartige Drohnen

Die Drohne verzichtet auf Propeller und Rotoren und wird stattdessen per Ionenwind angetrieben.

Die NASA investiert in eine neuartige Drohne, die für ihren Antrieb ohne bewegliche Teile auskommt. Das Konzept stammt vom MIT-Forscher Steven Barrett. Er arbeitet laut CNET seit Jahren an einem stummen und soliden Flugsystem. 2018 hat er gemeinsam mit der MIT Electric Aircraft Initiative eine Studie zum sogenannten „Electro-Areodynamic Propulsion System“ veröffentlicht, das per Ionenwind angetrieben wird.

Die Drohne verzichtet demnach auf bewegliche Teile wie Rotoren und Propeller und setzt vielmehr auf eine Reihe von Elektroden, die unter den Flügeln angebracht und für die Ionisierung der Luft zuständig sind.