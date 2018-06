NASA hat wieder Asteroiden übersehen, der in Erdatmosphäre eintrat

So will die NASA Asteroiden erkennen

Erst Mitte Juni legte die US-Raumfahrtbehörde NASA zusammen mit anderen US-Behörden ein Strategiepapier vor, wie sich die USA besser auf den Einschlag von Himmelsobjekten vorbereiten könnten. Die Experten raten unter anderem, Möglichkeiten zu entwickeln, die Flugbahn der Gesteinsbrocken zu beeinflussen und Notfall-Protokolle für den Fall eines Einschlages zu entwickeln.

Die ESA will 2019 auf Sizilien ein ganz neues Teleskop aufbauen, das innerhalb von drei bis vier Nächten den Himmel absuchen kann. Damit das in einer Nacht geht, würden noch drei bis vier solcher Teleskope gebraucht. Die Kosten schätzt Koschny auf zehn bis 15 Millionen Euro pro Stück - „deutlich weniger als für eine Raumfahrtsmission“. Derzeit gebe es zwei große Nachthimmel-Beobachtungsprogramme, die von den USA bezahlt würden. Jedes brauche jedoch drei Wochen, um am gesamten Himmel nach Asteroiden zu suchen.

Asteroiden-Einschläge voraussagen

Wie hoch schätzen die Wissenschafter die Bedrohung aus dem Weltall ein? Vor rund 66 Millionen Jahren hat der Einschlag eines Asteroiden die Dinosaurier ausgelöscht. Sein Durchmesser betrug etwa 15 Kilometer. Ein solch gigantisches Himmelsobjekt treffe nach wissenschaftlichen Berechnungen alle zehn Millionen bis 100 Millionen Jahre auf die Erde, sagt Koschny. Bei einem Durchmesser von nur zehn Metern sind es dagegen alle zehn bis 100 Jahre.

Die größte Gefahr der bekannten Objekte aus Stein und Eisen gehe von „2010 RF12“ aus - einem Asteroid mit geschätzt zehn Metern Durchmesser. Er werde voraussichtlich im September 2095 - also in 77 Jahren - auf die Erde einschlagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 16. Bei der Größe sei allerdings nicht mit sehr großen Schäden zu rechnen. Wichtig sei es, „Apophis“ im Auge zu behalten, der schon in neun Jahren an der Erde vorbei fliegen werde - und zwar so nah, dass er mit bloßem Auge zu erkennen sein sollte.

Chaos und Finsternis

Die NASA zählt „Bennu“ zu den gefährlichsten der derzeit bekannten Asteroiden. Der schwarze Riesenbrocken mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern könnte 2135 der Erde mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 2.700 gefährlich nahe kommen, heißt es.

Erst wenn ein Asteroid nachweislich dreimal um die Sonne gelaufen ist, darf ihm der Entdecker einen Namen geben. „Apophis“ ist nach dem altägyptischen Gott benannt, der für Finsternis und Chaos steht.