NASA veröffentlichte mutmaßliche ISS-Notmeldung

Am Mittwoch veröffentlichte die NASA während eines Livestreams unabsichtlich, dass ein ISS-Astronaut vor einem geplanten Weltraumspaziergang an der Depressionskrankheit leide. Eine Stimme der Bodenkontrolle bat dabei, einen nicht weiter beschriebenen "Commander" in seinen Raumanzug zu stecken, um ihn dort einer hyperbaren Behandlung zu unterziehen.