NASA findet Landeplatz für Mond-Rover

2023 soll der NASA-Rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) auf dem Mond landen. Wo genau, hat die NASA vor kurzem bekanntgegeben. Die US-Weltraumbehörde machte die bisher unerforschte Nobile-Region am Südpol des Mondes als Landeplatz aus.

Der Südpol des Mondes ist laut der NASA eine der kältesten Gebiete in unserem Sonnensystem. In Teilen, die permanent im Schatten liegen, erreichen die Temperaturen dort mehr als minus 200 Grad. VIPER soll die Oberfläche in der Region vermessen und nach Wasser suchen. Die Mission des Rovers soll 100 Tage dauern. Während dieser Zeit wird er an mindestens 6 Stellen Löcher bohren und Bodenproben einsammeln.

Die NASA hat auch ein Video veröffentlicht, auf dem der Landeplatz zu sehen ist und das auch ein mögliche Route des Rovers zeigt.