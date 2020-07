NASA lockert Regeln, damit Menschen auf den Mond fliegen können

Nach einer jahrelangen Debatte hat die NASA, ihre Richtlinien aktualisiert, wie viel biologische Kontamination anderer Welten zulässig sein wird, wenn Astronauten zu fremden Planeten geschickt werden. Die neuen Regeln haben einige der Anforderungen der NASA an die Erkundung von Mond und Mars gelockert. Diese Lockerungen waren notwendig, da die Astronauten sonst gar nicht enstendet werden könnten.

Bisher gab es nämlich sehr strenge Regeln, wie viel biologische Kontamination als akzeptabel angesehen wird, wenn die NASA Sonden und Menschen an andere Planeten sendet, berichtet „The Verge“. Der Planetenschutz wurde hochgeschrieben und ist eine Rechtsgrundlage in einem Vertrag, der vor 50 Jahren unterzeichnet wurde. Er konzentriert sich dabei allerdings vor allem auf die Sicherheit des Menschen.

Menschheit nicht auslöschen

„Wenn ein Land Leben findet, wollten wir sicherstellen, dass es uns nicht auslöscht, wenn es auf unseren Planeten zurückgebracht wird“, heißt es in dem Bericht. Und: „Ein großes Ziel des Planetenschutzes war es, uns davon abzuhalten, Mikroben im gesamten Sonnensystem aufzuspüren."

Doch der Planetenschutz sei schon immer ein Kompromiss gewesen, da praktisch alles, was wir in den Weltraum schicken, eine Art Mikrobe enthält, heißt es in dem Bericht. Weltraumfahrzeuge wurden strengen Reinigungsverfahren unterzogen, um diese wieder loszuwerden. Manche wurden bei hohen Temperaturen gebacken, um Mikroben abzutöten. Wenn jetzt wieder vermehrt Menschen ins All sollen, wird das mit der Reinigung schwierig - denn Menschen tragen immer Bakterien und Mikroben mit.

Das ist der Grund, warum einige der strengen Anforderungen für die Planeten Mond und Mars überdacht werden müssen, bevor die Menschen auf die Planeten geschickt werden können. Mit den bisherigen Regeln und dem Planetenschutz wäre es kaum möglich, diese Planeten durch Menschen erforschen zu lassen. Deshalb hat die NASA jetzt zwei neue „vorläufige Richtlinien“ veröffentlicht, die mögliche Änderungen der Richtlinien für die Erforschung von Mond und Mars enthalten.