NASA macht “seltsame” Entdeckung auf Titan

NASA-Forscher haben in der Atmosphäre des Saturn-Mondes Titan ein Molekül gefunden, das noch in keiner Atmosphäre zuvor entdeckt wurde. Cyclopropenylidene (C3H2) ist eine chemische Verbindung, die möglicherweise ein Baustein für Leben sein könnte.

Das C3H2 konnte mithilfe des Radioteleskops Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile gefunden werden, teilte die NASA in einer Aussendung mit. Bisher konnte man es nur in Gas- und Staubwolken nachweisen, die zwischen Sternen schweben.

Dort ist es zu kalt, damit chemische Reaktionen stattfinden können. Cyclopropenylidene reagiert besonders schnell mit anderen Molekülen, weshalb es noch nie in der Atmosphäre eines Himmelskörpers gemessen wurde.