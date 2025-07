Diese 3 Instrumente sollen die Mondforschung vorantreiben

13.07.2025

Die NASA will bei der Artemis-Mission mit Messgeräten am Boden und in der Umlaufbahn die Oberfläche am Südpol erforschen.

Die NASA hat am Donnerstag die 3 Mess-Instrumente für die nächste Flüge zum Mond vorgestellt: Artemis Infrared Reflectance and Emission Spectrometer (AIRES), Lunar Microwave Active-Passive Spectrometer (L-MAPS) und Ultra-Compact Imaging Spectrometer for the Moon (UCIS-Moon) sollen die Mondforschung wesentlich voranbringen. Im Rahmen der Artemis-Mission sollen Mitte 2027 erstmals seit 1972 wieder Menschen den Mond betreten.