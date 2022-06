NASA schickt Satelliten erstmals auf eine neue Umlaufbahn

Neue Halo-Umlaufbahn für den Satelliten

CAPSTONE ist die Abkürzung für "Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment". In dieser Mission geht es darum, eine neue Flugbahn rund um den Mond zu erkunden. Der Satellit ist der Erste, der auf einer neuen Umlaufbahn zum Einsatz kommt. Diese ist eine nahezu geradlinige Halo-Umlaufbahn, die zwischen engen Durchgängen mit einem umlaufenden Körper leicht gekrümmte, also nahezu gerade Seiten hat. Abgekürzt wird diese mit NRHO und sie erkundet das Gebiet rund um den Mond.

Das dürfte in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, denn der “” im Weltall wird durch die vielen Satelliten und auch durch Weltraumschrott immer dichter. Der leitende NASA-Ingenieur Chris Baker erklärte in einem Interview, dass die NASA immer an neuen Technologien interessiert sei, um demin der Nähe des Mondes Herr zu werden. Um auf die etwaentfernte Umlaufbahn des Mondes zu kommen, fliegt CAPSTONE zunächst etwaweit ins All.