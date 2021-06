NASA zeigt atemberaubende Nahaufnahmen vom größten Jupiter-Mond

Die Juno-Sonde ist besonders nahe an Ganymed vorbeigeflogen und hat dabei faszinierende Fotos aufgenommen.

Die NASA-Sonde Juno ist am 7. Juni nahe am Jupiter-Mond Ganymed vorbeigeflogen. Dabei hat die Raumsonde faszinierende und besonders detailreiche Bilder von der Oberfläche des größten Jupiter-Trabanden aufgenommen.

So nahe wie noch nie

Noch nie ist eine Raumsonde dem riesigen Jupiter-Mond nähergekommen, schreibt die NASA in einem Blogeintrag. Man wolle keine voreiligen Schlüsse aus den neuen Bildern ziehen, sagt der zuständige NASA-Wissenschafter. Vielmehr wollen sich die Forscher*innen Zeit nehmen und die Bilder im Detail studieren.

Juno wird in den kommenden Tagen noch weitere Bilder von Ganymed aufnehmen und zur Erde senden. Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen mehr detaillierte Nahaufnahmen von dem großen Jupiter-Mond zu sehen sein werden.