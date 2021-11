NASAs Sonnen-Sonde wird mit Plasma-Explosionen bombardiert

Mit der Parker Solar Raumsonde will die NASA so nahe wie möglich an die Sonne herankommen, um unseren Stern besser erforschen zu können. Dafür befindet sie sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne, die die Sonde immer näher an den Mittelpunkt unseres Sonnensystems heranführt.

Auf ihrer Reise durch die Weiten des Weltalls hat sie aber nicht nur mit extremen Temperaturen, sondern auch mit Weltraumstaub zu kämpfen. Die Sonde erreicht extrem hohe Geschwindigkeiten, wobei die kleinen Partikel zu einer Gefahr für die Raumsonde werden können.