NASA verschiebt Hubschrauberflug über dem Mars

Wegen möglicher technischer Probleme hat die US-Raumfahrtbehörde NASA den für Sonntag geplanten ersten Hubschrauberflug über dem Mars verschoben. Ein Rotorentest des Helikopters "Ingenuity" bei hoher Geschwindigkeit sei wegen Hinweisen auf mögliche Probleme vorzeitig abgebrochen worden, erklärte die NASA am Samstag (Ortszeit). Die Wissenschafter werten nun die Daten aus, was bei dem Testversuch schief gelaufen ist. Danach soll vorerst der Test wiederholt werden. Der Flug selbst kann daher frühestens nächsten Mittwoch stattfinden, so die NASA in einer Aussendung.

Ursprünglich hätte "Ingenuity" am Sonntag zum ersten kontrollierten Hubschrauberflug der Geschichte über einem fremden Planeten aufsteigen sollen. Das 1,8 Kilogramm leichte Fluggerät soll senkrecht in die Höhe steigen und ein Foto vom Lande-Rover "Perseverance" schießen, mit dem es Mitte Februar auf dem Mars gelandet war.