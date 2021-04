NASA zeigt spektakuläres Bild von blauen Dünen am Mars

Am Mars gibt es auch blaue Dünen, wie eine neue Aufnahme der NASa aus dem Odyssey Orbiter zeigt.

Der Mars wird immer wieder als „Roter Planet“ bezeichnet. Doch es gibt auch andere Farben auf dem Mars und zwar sogenannte „blaue Dünen“. Die NASA hat nun ein neues, spektakuläres Foto veröffentlicht, dass eine solches Areal einer „blauen Düne“ zeigt. Das Bild deckt ein Areal von etwa 30 Kilometern ab. Die Dünen sind am Polar Cap zu finden und sind etwa so groß wie der US-Bundesstaat Texas.

Die Szene, die die NASA jetzt zeigt, stammt aus Aufnahmen des Thermal Emission Imaging System (TEIS) Instrument aus dem Mars Odyssey Orbiter. Die Raumsonde feiert dieses Jahr 20. Geburtstag und ist das am längsten, funktionierende Mars-Raumfahrzeug am Mars in der bisherigen Geschichte. Die Bilder wurden zwischen Dezember 2002 und November 2004 aufgenommen, wie die NASA bekannt gab.