Spektatuläre Fotos vom Curiosity Rover aus dem Gale Krater

Die NASA hat etwa alle Felsen, die Curiosity auf seiner Reise gefunden hat, benannt. Im Bild oben zu sehen ist "Old Soaker". Diese Platte ist 3 Fuß (0,9 Meter) lang und hat definitiv einige Dinge in den letzten 3,5 Milliarden Jahren zu Gesicht bekommen. Der Knistereffekt ist darauf zurückzuführen, dass sich Pfützen über diesem Felsen ansammeln und austrocknen und sich wieder ansammeln und austrocknen - ein Vorgang, der sich wieder und wieder wiederholte und diesen strukturierten Look zurückließ.