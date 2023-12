Neandertaler-Gene könnten Frühaufsteher erklären

Pflanzen, Tiere und Menschen sind in ihrer Lebensweise stark von der Länge eines Tages geprägt. Dieser zirkadiane Rhythmus äußert sich am deutlichsten in Schlaf- und Wachphasen. Bei Menschen kann der Rhythmus aber unterschiedlich ausgeprägt sein, was u.a. manche zu Frühaufsteher*innen und manche zu Morgenmuffeln macht. Ein US-Forscher*innenteam hat nun herausgefunden, dass das Erbgut von Neandertalern etwas damit zu tun haben könnte.

Erbgut mit Homo Sapiens vermischt

Neandertaler waren Verwandte des Homo Sapiens, die sich vor etwa 700.000 Jahren von einer gemeinsamen Herkunft abspalteten und sich vor allem in Europa und Asien verbreiteten, wie Eurekalert berichtet. Vor rund 40.000 Jahren starben sie laut Gizmodo aus, davor vermischte sich ihr Erbgut aber kräftig mit jenem von Homo Sapiens. Menschen tragen heute noch zwischen 1 und 4 Prozent Neandertaler-Gene in sich. Genau diese Gene könnten Menschen nun zu Frühaufsteher*innen machen.

