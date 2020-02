Neue Aufnahme zeigt dramatischen Kampf zweier Sterne

Im Doppelsternsystem HD101584, das sich mehr als 1800 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Centaurus befindet, kommt es momentan zu einem wilden "Kampf der Sterne". Der größere der beiden Sterne ist vor Kurzem (in kosmischen Relationen) in eine Phase seines Lebens eingetreten, in der er sich zu einem Roten Riesen aufbläht - dieses Schicksal blüht in mehr als vier Milliarden Jahren auch der Sonne. Das Volumen des Sterns nahm so stark zu, dass seine Hülle den kleineren zweiten Stern des Systems umschloss. Dieser ließ sich das quasi nicht gefallen und sprengte die Hülle des größeren Sterns in die Umgebung ab.