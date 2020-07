Neuer Sturm auf Jupiter entdeckt

Entdeckt wurde der Sturm kurz davor vom Amateurastronomen Clyde Foster, wie Space.com berichtet. Nach ihm wurde der "Clyde's Spot" auch benannt.

Der südafrikanische Amateurastronom hat am frühen Morgen des 31. Mai einen Fleck entdeckt, als er sein Teleskop auf Jupiter richtete. Wenige Stunden zuvor war er auf in Australien aufgenommenen Bildern noch nicht zu sehen, wie die NASA in einer Aussendung mitteilte.