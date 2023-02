Fotos zeigen seltene rote Aurora über Europa, Kanada und USA

Ein Sonnensturm hat vergangene Woche die Erde getroffen und für ein besonderes Farbenspiel am Himmel gesorgt. In Norwegen, Schottland, Kanada und den USA konnten seltene rote Polarlichter beobachtet werden.

In den meisten Fällen sind auf der Erde grüne Lichter sichtbar, wenn Sonnenwinde auf die Erdatmosphäre treffen. Die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnensturms ionisieren dabei die Sauerstoff- und Stickstoffatome in der oberen Erdatmosphäre.

Starke Sonnenaktivität

Passiert das in etwa 100 km Höhe, sorgen die Sauerstoffatome für grünes Licht. In größerer Höhe (etwa 200 km) emittieren sie rotes Licht. Letzteres kann nur nach einem starken Sonnensturm wahrgenommen werden, da in dieser Höhe weniger Sauerstoffatome vorhanden sind, die angeregt werden können. In ganz seltenen Fällen kann man auch violettes Licht wahrnehmen, das von Stickstoffatomen emittiert wird.

Auf Twitter teilten viele Nutzer*innen ihre spektakulären Aufnahmen der Nordlichter: