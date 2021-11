Novavax beantragt EU-Zulassung für Corona-Impfstoff

Der Impfstoff auf Proteinbasis könnte in naher Zukunft in der EU zugelassen werden.

Das Biotechnologieunternehmen Novavax hat in der Europäischen Union einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffes gestellt. Die in Amsterdam ansässige EU-Arzneimittelbehörde (EMA) teilte am Mittwoch mit, sie habe bereits mit der Prüfung begonnen und werde voraussichtlich in „einigen Wochen“ eine Entscheidung bekanntgeben. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff, der für die Immunisierung also abgetötete Bestandteile des neuartigen Coronavirus enthält.