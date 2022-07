Österreichs Emissionen stiegen 2021 um 6,5 Prozent

08.07.2022

Das verbleibende Treibhausgasbudget bis 2040 beträgt nur noch 700 Millionen Tonnen, wenn man Klimaneutralität erreichen will.

Österreichs Treibhausgas-Emissionen sind nach dem Pandemie-Jahr 2020 wieder deutlich gestiegen. Das berichtet das Wegener Center der Universität Graz. Die Daten wurden für den österreichischen Klimarat der Bürger*innen erhoben. Sie veröffentlichten Anfang der Woche ihre Empfehlungen an die Politik. Demnach sind 2021 die CO2-Emissionen um 6,5 Prozent gestiegen. So befindet man sich wieder auf dem Niveau von 1990. Dieses Jahr markiert den Basiswert der Pariser Klimaziele. Will man bis 2040 wirklich klimaneutral werden, stehen insgesamt nur noch 700 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten zur Verfügung (die Effekte aller Treibausgase, darunter auch Methan, werden auf CO2 umgerechnet und in "Äquivalenten" angegeben). "Das bedeutet, dass Österreich bis 2040 eine Reduktion von mindestens 95 Prozent, davon mindestens 90 Prozent primär im Bereich Fossilenergie und Industrie schaffen muss“, sagt der Klimaforscher Gottfried Kirehengast in einer Pressemeldung.

Österreichs Treibhausgas-Emissionen © Kirchengast/Steininger/Schleicher/WEGC

Fossile Brennstoffe und CO2-Speicher Das bedeutete auch, dass zwischen 2021 und 2030 nur noch 550 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen werden dürfen, wenn man die Ziele einhalten will. Bei weniger als 150 Millionen Tonnen Restbudget von 2031 bis 2040 "würde das Emissionsreduktionsraten von weit über 10 Prozent pro Jahr erfordern, was in der Umsetzung unrealistisch ist“, so Kirchengast. Das Climate Change Center Austria kommentiert die Zahlen folgendermaßen: "Österreich hat in Richtung Klimaneutralität über 30 Jahre verschlafen und liegt mittlerweile auf einem der letzten Plätze der EU-27." Das Wegener Center nennt vor allem fossile Brennstoffe und nachhaltige Kohlenstoffspeicherung als zentrale Maßnahmen. Man könne rund 5 Prozent des aktuellen Ausstoßes im Boden und im Wald in sogenannten Kohlenstoffsenken speichern, also Bereiche, die mehr CO2 binden, als sie ausstoßen. Der Klimarat empfiehlt daher auch, die weitere Bodenversiegelung zu vermeiden. Vielmehr solle man bereits bebaute Flächen besser nutzen, etwa zur erneuerbaren Energiegewinnung (Empfehlungen des Klimarats als PDF).

Neuer Klimabericht in Arbeit Mehr als 120 Wissenschaftler*innen werden in den kommenden 3 Jahren an einem neuen, umfassenden Klimabericht für Österreich arbeiten. Dieser soll vor allem Handlungsoptionen in den Fokus rücken und diese auch auf die regionale Ebene herunterbrechen. Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel (APCC Assessment Report on Climate Change in Austria, kurz AAR2, Anm.) soll "Transformationspfade" aufzeigen und die "wissenschaftliche Grundlage" für den notwendigen "gesellschaftlichen Wandel" schaffen, legten die Verantwortlichen die Ziele bei einem Pressegespräch dar. Die Ergebnisse seien wesentlich für den Weg Österreichs zur Klimaneutralität 2040.