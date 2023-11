23.11.2023

Sam Altman deutete kurz vor seinem Rauswurf eine mysteriöse Entdeckung im Bereich einer superintelligenten KI an.

Die Saga um die Führung des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wird immer mysteriöser. Nun ist die Rede davon, dass eine folgenschwere Entdeckung im Bereich der Künstlichen Intelligenz zur Entlassung von Sam Altman beigetragen haben soll. Das Aufsichtsratsgremium sei Insider*innen zufolge in einem Brief von Mitarbeiter*innen davor gewarnt worden, dass es einen Durchbruch bei der Entwicklung einer Superintelligenz gegeben habe. Dieser Durchbruch könne eine Bedrohung für die Menschheit darstellen, heißt es. Wenige Stunden vor seiner Entlassung deutet Altman auf dem Asia-Pacific Economic Cooperation Summit eine mysteriöse Entdeckung an: "4-mal in der Geschichte von OpenAI, zuletzt in den vergangenen Wochen, hatte ich das Privileg, dabei zu sein, wenn wir den Schleier der Unwissenheit lüften und die Grenzen der Entdeckung verschieben".

"Ist es ein Wesen das wir geschaffen haben?" "Die Leute werden überrascht sein, welchen Sprung nach vorne wir gemacht haben", sagte Altman. Niemand werde erwarten, wie weit wir bereits sind, so der CEO. Die Passage, in der er darüber spricht, ist in dem obigen YouTube-Video ab Minute 12:20 zu sehen. In seiner angeblich letzten öffentlichen Rede, bevor er als OpenAI-CEO gefeuert wurde, äußerte sich Altman ähnlich und stellte die Frage in den Raum "Ist das ein Werkzeug, das wir gebaut haben, oder ist es ein Wesen, das wir geschaffen haben?". ➤ Mehr lesen: Bill Gates: "Die Risiken von KI sind real"