OSCAR: Forscher bauen ersten modularen menschlichen Körper

Vlasman hat das Ganze als fiktionales Experiment gestartet, aus dem nun ein erster Versuch wurde: Er möchte menschliche Zellen sammeln, um daraus einen lebendigen Organismus zu kreieren, der von Technologie unterstützt wird. Die Organe sollen dabei in einem modularen System aufgebaut und miteinander verbunden werden können.

Den Traum vom ewigen Leben gibt es schon lang. Der Biologe Cornelis Vlasman hat dazu eine konkrete Vision, die derzeit aber noch reine Science Fiction ist. Er will einen menschlichen Körper schaffen, der wie ein biologisches LEGO-System funktioniert mit verschiedenen menschlichen Organen, die zum Leben erwachen können. Dazu hat er einen Prototypen geschaffen.

Video zeigt, wie es funktionieren könnte

Vlasman nennt seine Erfindung OSCAR und hat dazu ein Video gedreht, in dem er das Experiment genau erklärt. Im Video zu sehen ist ein Prototyp von OSCAR. Es zeigt, wie ein Gehirn-Modul mit einem Lungen-Modul zusammen interagiert, bevor er noch die Leber dazu gibt. Der Biologe gibt an, dass die Durchblutung der Module sowie die Nervensignale über Verbindungsstellen übertragen werden.

„Wenn ein Organ krank wird, kann man es so ganz einfach mit einem neuen ersetzen“, so Vlasmans Utopie. Der modulare Körper könne so gestaltet werden, wie man ihn je nach Situation gerade benötige, heißt es. Damit OSCAR funktioniert, braucht es aber weit mehr als menschliche Zellen. Es braucht auch ein elektrisches Gehirn, um zu funktionieren.