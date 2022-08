Wie man mit 80 den Körper eines 30-Jährigen haben kann

Für diesen Stoffwechselweg gibt es bereits Wirkstoffe, die sich zum Teil bereits im täglichen klinischen Gebrauch befinden und nur geringe Nebenwirkungen besitzen. Diese Medikamente eignen sich hervorragend zur schnellen Überprüfung der Hypothese. Für die klinische Forschung arbeitet das Start-up jedoch an neuartigen Wirkstoffen, die noch effektiver und verträglicher sein sollen.

Rockfish Bio arbeitet an Medikamenten, die vom Körper besser vertragen werden sollen. Ausgangspunkt dafür bildet ein Stoffwechselweg, der in gealterten Zellen besonders aktiv ist, und der von Lämmermann entdeckt wurde.

Trotz des gewaltigen Potenzials senolytischer Therapien sind vielversprechende Wirkstoffe in der klinischen Forschung aber rar und haben teils starke Nebenwirkungen. Nicht selten handelt es sich dabei um umgewidmete Krebsmedikamente. Es fehlt an geeigneten Ansätzen, um neue Wirkstoffe mit verbesserten Eigenschaften zu entwickeln.

Bis 2050 werden laut Prognosen mehr als 30 Prozent der europäischen Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Ein Großteil davon wird an chronischen Krankheiten leiden. "Wir haben jetzt schon einen Pflegenotstand", sagt Ingo Lämmermann . "Die Überalterung der Bevölkerung ist die nächste Krise, die auf uns zukommen wird." Mit seinem Start-up RockFish Bio arbeitet der Wissenschaftler an Lösungen, die altersbedingte Erkrankungen therapieren und auch verhindern sollen.

Konkret arbeitet Rockfisch Bio an einem Medikament gegen chronisches Nierenversagen. Die Forschungen seien aber für viele Indikationen ausgelegt, sagt Lämmermann. Gerade bei Nierenkrankheiten seien unsere senolytische Wirkstoffe aber besonders vielversprechend.

Lange Entwicklungszeit

Die Entwicklung wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Lämmermann geht davon aus, dass erste klinische Tests des Medikaments in fünfeinhalb Jahren abgeschlossen sein werden. Dann will das Start-up mit etablierten Pharmaunternehmen zusammenarbeiten.

Als Start-up habe man weder das Personal noch die finanziellen Mittel, um die ausstehenden Tests bis zur Zulassung bestreiten zu können. "Das können große Unternehmen besser."

Hochkarätiges Team

Auf langjährige Erfahrung kann auch das Gründungsteam des Start-ups verweisen. Dem gehören neben Lämmermann Johannes Grillari, der Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Traumatologie, und Otto Kanzler an, der als leitender Manager beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim tätig war und bei mehreren Unternehmen auch bereits Gründungserfahrung gesammelt hat.

Synergien und den Austausch von Know-how verspricht man sich auch durch die Zusammenarbeit mit den Start-ups Evercyte und TarmiRNA, die ebenso aus Forschungsprojekten rund um Mitgründer Grillari an der Wiener Universität für Bodenkultur (BoKu) hervorgegangen sind.

Als Investor ist S&T-Gründer Thomas Streimelweger an Bord, dessen Beteiligungsgesellschaft red-stars.com data Anteile an dem Start-up hält. Zur Finanzierung tragen auch Förderungen der FFG, sowie der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) bei.